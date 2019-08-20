بوراك أوزجفيت يدعم زوجته فهرية بعد الانتقادات التي تعرضت لها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافع النجم التركي بوراك أوزجفيت، الشهير عربيا باسم كمال في مسلسل “حب أعمى”، عن زوجته النجمة فهرية أفجين، بعد الانتقادات التي تعرضت لها بسبب زيادة الوزن التي ظهرت بها مؤخرا.

وقال بوراك في تصريحاته لمواقع تركية: “فهرية جميلة جدًا في كل حالاتها، عشقي لها يزداد يوما بعد يوم”.

وكان بوراك وأوزجفيت، قد قضيا عطلتهما الصيفية في بودروم، والتقطت لهما العديد من الصور والتي تم الكشف عن أول صورة لطفلهما الأول كاران.

Advertisements

وكان عدد من الإعلاميين، قد دعما فهرية بعد الانتقادات التي تعرضت لها بسبب زيادة وزنها وردت عليهم فهرية بأن: “كل أم جميلة”.

من ناحية أخرى، يواصل بوراك تصوير مسلسل “قيامة عثمان”، هو الموسم الجديد من المسلسل التركي التاريخي الأشهر “قيامة أرطغرل”، والذي قام ببطولته على مدى 5 مواسم، الفنان التركي إنجين التان.

”قيامة عثمان”، سيكون العمل الذي يعود به بوراك إلى جمهوره بعد آخر أعماله الدرامية “حب أعمى”، الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية نسليهان أتاغول.