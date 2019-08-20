ستيفاني صليبا تحصل على «لوك» جديد لنهار واحد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا متابعيها، وحصلت على «لوك» جديد، قررت أن تظهر به ليوم واحد.

ستيفاني شاركت الفانز بصورة استعراضية لطّلتها الجديدة، حيث غيرت لون وطول شعرها، وظهرت بشعر طويل بني اللون، وكتبت الفنانة الشابة معلقة على الصورة: «وقتا يسألوك ليش مغيًّر و إنت من برج الجوزاء ».

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فانز ومتابعو ستيفاني اعربوا عن اعجابهم بـ«لوك» الفنانة الجديد، واقترح بعضهم أن تعتمده لفترة وليس ليوم واحد، مؤكدين أنه أظهرها في طلّة تفوح جاذبية.

من ناحية أخرى، شاركت ستيفاني صليبا في مارثون دراما رمضان المنتهي حديثاً في بطولة مسلسل «دقيقة صمت» أمام عابد فهد، كاريس بشار، خالد القيش، وغيرهم، والمسلسل من تأليف سامر رضوان، وإخراج شوقي الماجري.

يُذكر أن ستيفاني صليبا كانت قد شاركت النجم هاني سلامة بطولة المسلسل المصري «فوق السحاب»، والذي عُرض رمضان 2018.