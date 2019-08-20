نوال الكويتية في جلسة عفوية مع أصالة في لندن.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
التقت الفنانة الكويتية نوال بالنجمة السورية أصالة، وذلك على هامش احياء النجمتين لحفلات غنائية في لندن.
نوال نشرت لقطات مميزة تجمعها بأصالة، كتبت معلقة عليها: «مع أصوله الغاليه»، وكان لافتاً ظهور النجميتن بشكل عفوي عكس قوة علاقة الصداقة التي تجمعهما، كما غازلت النجمة السورية، نوال، بتعليق خاص على لقطة منهم، كتبت فيه: « هنا لندن ... مع نوالتي الحبيبه الرّاقيه البسيطه المُفعمه بالمشاعر واللّطف والمحبّه».
من ناحية أخرى، تستعد نوال الكويتية لإحياء حفل ضخم ضمن فعاليات موسم السودة في المملكة العربية السعودية، وذلك يوم 30 أغسطس المقبل.
يُذكر أن نوال كانت قد طرحت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «قسم وسمعني» من كلمات فيصل السديري، توزيع رأفت، ألحان سهم.
في الوقت الذي طرحت فيه أصالة 3 أغاني من ألبومها الجديد «في قربك»، وهم «نكتة بايخة»، «مبقاش سر»، و«حاجة متخصكش»، كما فاجأت جمهورها بديو غنائي يجمعها بالفنان المصري الشعبي مصطفى حجاج بعنوان «لما تقول يا عوم»، وهي الأغنية الدعائية لفيلم «ولاد رزق2»، من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، وتوزيع جلال حمداوي.
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