ماذا حدث للنجم ريشي كابور في صالون حلاقة أمريكي؟.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يتواجد الفنان الكبير ريشي كابور Rishi Kapoor في نيويورك منذ أحد عشر شهرًا، حيث يخضع الممثل للعلاج من السرطان، لكنه بصحة جيدة الآن، وقد زاره عدد من مشاهير بوليوود في مقره السكني بنيويورك.

ونظراً لحالة الفراغ الذي يعاني منه ممثل 102 Not Out، فهو يواصل منحنا دائماً اطلالة خاطفة تدور حول إقامته في المدينة، مؤخراً، شارك ريشي مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter حول زيارته إلى احدى صالونات التجميل في مدينة نيويورك حيث كان يقوم بحلق شعره.

في الصالون ، واجه معجباً روسيًا عرفه على الفور وقام هذا المعجب بأداء أغنيته Shayar To Nahin “مي شيار توه ناهين” من فيلمه “بوبي”، وهو الفيلم الذي جمع لأول مرة ريشي كابور و ديمبل كاباديا، وحقق الفيلم أعلى إيرادات في عام 1973.

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وفي الوقت نفسه، احتفل ريشي كابور بيوم الاستقلال وهو عيد وطني بالهند، من خلال تبادل الصور للمعالم العالمية وهي برج خليفة في دبي وشلالات نياجارا ومبنى إمباير ستيت في نيويورك.

في شهر سبتمبر من عام 2018 ، أبلغ ريشي كابور معجبيه من خلال تغريدة أنه على ما يرام ووعد بالعودة قريبًا، وفي مقابلة ، تحدث النجم البالغ من العمر 66 عامًا عن حالته الصحية، وقال: “لقد كان الله لطيفًا! أنا في مغفرة ، وهذا يعني الآن أنني خالي من السرطان، ويتعين عليّ إجراء عملية زرع نخاع العظم، وهو أمر يستغرق شهرين إضافيين كحد أدنى، الشكر لعائلتي وجمهوري على صلواتهم وادعيتهم، وأشكرهم جميعًا “.

يتلقى الممثل رعاية واهتمام كبيرين من أصدقائه في الوسط الفني، وقد زاره العديد مثل، شاروخان، وأمباني، عامر خان، كاران جوهر، باتشان، فيكي كوشال، بومان إيراني، ديبيكا بادوكون، عليا بهات، أنوبام خير، بريانكا شوبرا، سونالي بندر ، جاويد أختار ، ماليكا أرورا وأرجون كابور.

في سياق آخر، كان كابور قد قدم أخر أعماله في فيلم Jhootha Kahin Ka الذي صدر على الشاشات الكبيرة في 19 يوليو، والذي احتفل بعودته الطويلة في بوليوود.