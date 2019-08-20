سميرة سعيد تكشف عن عمرها الحقيقي وتترك جمهورها في حالة صدمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم تخجل الفنانة المغربية سميرة سعيد من الكشف عن عمرها الحقيقي لجمهورها، بخلاف عدد كبير من النجمات.

سميرة قالت، خلال استضافتها في برنامج “توأم روحي” تقديم الإعلامي نيشان، إنها تغني منذ سنوات طويلة تصل إلى 40 عاما، لافتة إلى إنها كانت صغيرة جداً عندما بدأت مسيرتها الفنية.

الفنانة المغربية قالت إنها ليست في الـ49 بل في الـ60 من عمرها، وأنها ستبلغ الـ61 عاماً في وقت قريب، وهو ما صدم جمهورها بشدة، حيث أكدوا أنها تبدو أصغر من عمرها كثيرا.

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وسميرة سعيد مغنية مغربية تعيش في مصر و حاصلة على الجنسية المصرية، وهي من مواليد الرباط، بدأت مشوارها الفنّي وهي في عمر 8 سنوات، حيث شاركت في برنامج للمواهب بالتلفزيون المغربي وغنّت لأم كلثوم فلفتت إليها جميع الأنظار لما تمتلكه من طاقة صوتيّة.

وفي سنّ العاشرة أصدرت أوّل أغانيها الخاصّة “سبحان الاله” و “قيس وليلى” و “شكونا لأحبابنا” و”قل للمليحة” من خلال مشاركتها في مسلسل “مجالس الفن والأدب” 1968.

وقدّمت طوال مشوارها الفني 46 ألبوم منها الاسطوانات والكاترجات والكاسيت والسيدي و500 أغنية، حصدت من خلالها العديد من الجوائز.