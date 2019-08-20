- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لم تخجل الفنانة المغربية سميرة سعيد من الكشف عن عمرها الحقيقي لجمهورها، بخلاف عدد كبير من النجمات.
سميرة قالت، خلال استضافتها في برنامج “توأم روحي” تقديم الإعلامي نيشان، إنها تغني منذ سنوات طويلة تصل إلى 40 عاما، لافتة إلى إنها كانت صغيرة جداً عندما بدأت مسيرتها الفنية.
الفنانة المغربية قالت إنها ليست في الـ49 بل في الـ60 من عمرها، وأنها ستبلغ الـ61 عاماً في وقت قريب، وهو ما صدم جمهورها بشدة، حيث أكدوا أنها تبدو أصغر من عمرها كثيرا.
وسميرة سعيد مغنية مغربية تعيش في مصر و حاصلة على الجنسية المصرية، وهي من مواليد الرباط، بدأت مشوارها الفنّي وهي في عمر 8 سنوات، حيث شاركت في برنامج للمواهب بالتلفزيون المغربي وغنّت لأم كلثوم فلفتت إليها جميع الأنظار لما تمتلكه من طاقة صوتيّة.
وفي سنّ العاشرة أصدرت أوّل أغانيها الخاصّة “سبحان الاله” و “قيس وليلى” و “شكونا لأحبابنا” و”قل للمليحة” من خلال مشاركتها في مسلسل “مجالس الفن والأدب” 1968.
وقدّمت طوال مشوارها الفني 46 ألبوم منها الاسطوانات والكاترجات والكاسيت والسيدي و500 أغنية، حصدت من خلالها العديد من الجوائز.
كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد تكشف عن عمرها الحقيقي وتترك جمهورها في حالة صدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.