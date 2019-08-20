ديانا كرزون تحتفل بمرو 16 عامًا على دخولها المجال الفني.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، بمرور 16 عامًا على دخولها المجال الفني، ووجهت رسالة شكر خاصة لجمهورها.

وقالت ديانا، في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “بهيك يوم صعب اتحكم بمشاعري وما أكتب اللي جواتي من مشاعر.. بهيك يوم من كل سنة بتذكر أحلى لحظات حياتي لما جمهوري دعمني ووقف معي من البداية لأكون سوبر ستار العرب بسنة ٢٠٠٣، ولغاية اليوم واقفين جنبي وداعميني بكل حب ومحبتهم معي وحواليي بكل مكان”.

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وأشارت: “16 سنة بتذكرهم وأنا عم بكتب، بتذكر كل لحظة بكل التفاصيل.. بحلاوتهم ومُرّهم وكل النجاحات والصعاب اللي واجهتني فيهم.. فـ بيغمرني شعور بالفخر مستحيل الوصف.. فخر بنفسي فخر ببلدي فخر بجمهوري الغالي اللي ما عمري رح أنسى وقفتكم جنبي على طول الدرب وبوعدكم أكون دائمًا عند حسن ظنكم.. بحبكم”.

من ناحية أخرى تستعد ديانا كرزون، لإقامة حفلها الخاص بالعاصمة الأردنية عمان في 27 سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن أحيت إحدى ليالي مهرجان الفحيص بالعاصمة الأردنية، وعقب ذلك تقوم بجولة عربية أوروبية، تحيي خلالها حفلات في دبي وألمانيا ولاس فيجاس بأمريكا.