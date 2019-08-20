هل ارتبطت أمينة خليل بعلاقة حب بهذا الفنان؟.. صور تثير الجدل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور حديثة للفنانة المصرية أمينة خليل أثارت جدلا كبيرا.

الفنانة المصرية ظهرت في الصور وهي تحتضن الفنان تامر هشام، عضو فريق كايروكي، وتمزح معه أمام الجميع خلال تواجدهما في أحد المناسبات.

هذه الصور المتداولة تسببت في إطلاق الكثير من الأنباء عن وجود قصة حب تجمع أمينة خليل بتامر هشام، وهو ما أثار استياء عدد كبير من النشطاء خاصة أن تامر متزوج من فتاة من خارج الوسط الفني.

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وتامر هشام لاعب درامز فى فريق “كايروكي” ، وهو يعتبر من مؤسسيه، ويقوم بتنظيم الشئون الإدارية بالفريق، وقد شارك بالتمثيل في مسلسل “سابع جار”.

وأمينة خليل شاركت في موسم عيد الأضحى بفيلم “الكنز2” وهو من بطولة محمد رمضان ومحمد سعد وروبي وهند صبري وأحمد رزق وأحمد حاتم، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال ةإخراج خالد مرعي.

ونافست في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «قابيل»، مع الفنان محمد ممدوح، والفنان محمد فراج، ويعتمد العمل على الإثارة والتشويق.