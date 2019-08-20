نسرين طافش تخوض تجربة السفاري في صحراء سيناء.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقضي الفنانة السورية نسرين طافش حالياُ أجازتها الصيفية في مدينة شرم الشيخ المصرية، وتحرص على مشاركة محبيها بصور مميزة من أنشطتها السياحية هناك.

نسرين التي انتقلت لشرم الشيخ بعد أيام قضتها في الساحل الشمالي، خاضت تجربة السفاري في صحراء سيناء، ونشرت صورة تجمعها بشقيقتها وبناتها من أجواء مغامرتهم من قلب الصحراء، معلقة عليها: «سفاري في صحراء سيناء الجميلة»، حيث تمنى لها الفانز أجازة ممتعة.

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يُذكر أن نسرين طافش شاركت في الموسم الرمضاني المنتهي حديثاً بمسلسل «مقامات العشق» عن فكر الشيخ الأكبر المتصوف محي الدين ابن عربي، والعمل كتبه الدكتور محمد البطوش، ومن اخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتشارك نسرين في بطولته أمام يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين أسماعيل، قمر خلف، والفنانة القديرة نادين خوري، وغيرهم.

على الجانب الغنائي، طرحت نسرين طافش أغنية جديدة باللهجة الجزائرية بعنوان «نجمة قطبية»، من ألبومها الجديد «الحلوة»، وقد حرصت الفنانة على كتابة اهداء للأغنية، جاء فيه: «إهداء للحبيبة الجزائر .. و للفنان القدير رابح درياسة تقديرا للفن الجزائري و الفنانين الجزائريين .. سيبقى فنهم خالد .. و لامي الغالية ابنة وهران الباهية».