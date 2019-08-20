جمهور ديما بياعة يفتح عليها النار بسبب صورها الجريئة مع زوجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة السورية ديما بياعة، غضب الكثير من جمهورها وذلك بعد نشر زوجها الفنان أحمد الحلو، من عطلتهما التي يقضيانها في إسبانيا في الوقت الحالي.

ونشر أحمد الحلو، صور لهما من داخل حمام السباحة وصفها الجمهور بالجريئة وانتقدوا نشرها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تسلم ديما من انتقادات جمهورها الذين يقارن دائمًا بين حياتها خلال فترة زواجها من الفنان السوري تيم حسن، وحياتها الجرئية مع زوجها أحمد الحلو، خاصة أنها ليست المرة الأولى.

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شاركت ديما بياعة، في السباق الرمضاني بمسلسل “سلاسل ذهبية”، وهو من تأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس، ويشارك في بطولته بسام كوسا، وصباح الجزائري، ومها المصري، وكاريس بشار، وشكران مرتجى، وجيني إسبر، وعبدالهادي الصباغ، وسحر فوزي، وسعد مينة، وغيرهم.

يذكر أن ديما بياعة، هي الزوجة السابقة للفنان تيم حسن، وأم أولاده، وبعد انفصالها عنه ارتبطت بالفنان أحمد الحلو.