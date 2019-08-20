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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
شاركت الفنانة المصرية نشوى مصطفى جمهورها بصورة قديمة تجمعها بوالدها الراحل.
الفنانة المصرية ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام” ، وهي تحتضن والدها بحب شديد.
نشوى وجهت رسالة مؤثرة لوالدها الراحل بقولها: “أبويا حبيبى ألف رحمة ونور على روحك ياحبيبى — ربنا يجعل شقاك علينا أنا وأخواتى فى ميزان حسناتك — رجاءاً ادعو له بالرحمة”.
وكانت الفنانة المصري نشوى مصطفى قد احتفلت بعيد الأب العالمي في شهر يونيو الماضي، بأن قامت بنشر صورة لوالدها الراحل لأول مرة.
الفنانة المصرية أرفقت الصورة بتعليق مؤثر، على حسابها على “انستجرام”، بقولها: “أبويا ألف رحمة ونور على روحه الطيبة.. النهارده عيد الاب.. كان عندي أحن أب في الدنيا.. الدنيا طيبة ببركة دعاك ليا يا أبويا”.
وأضافت: “بحق الشقا اللي شقيته علشانى انا وإخواتى ربنا يرزقك الفردوس الأعلى يا حبيبي تتمتع بصحبة سيدنا النبي آمين.. اللي عنده أب يبوس رجله قبل ايده”.
كانت هذه تفاصيل خبر نشوى مصطفى تنشر صورة والدها الراحل وتوجه له رسالة مؤثرة.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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