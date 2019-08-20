زينة تطالب عز بزيادة النفقة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نظرت محكمة استئناف عالي الأسرة القاهرة، الدعوى المقامة من الفنانة المصرية زينة، ضد الفنان أحمد عز، التي تطالب فيها بزيادة مبلغ نفقة توأمها عزالدين وزين الدين أحمد عز.
وفى بداية الجلسة، قدم معتز الدكر محامي «زينة» مذكرة تحتوى على تحريات عن أعمال الفنان أحمد عز، يتضمن أجره في فيلم «الممر»، وفيلم ولاد رزق ٢ واللذان حققا نجاحا كبيرا في دور العرض.
كانت محكمة أول درجة بجلسة 30 مارس الماضي قضت بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي لها مبلغ 30 ألف جنيه استرليني زيادة نفقة لتوأميها أي مايعادل ٧٠٠ ألف جنيه مصري.
وقدمت بعدها المدعية طعن بالاستئناف على الحكم الصادر، بسبب أن مبلغ الزيادة لا يتناسب مع يسار مطلقها، وقدم المدعي عليه استئنافا على الحكم، وطالب بتخفيض مبلغ النفقة.
يُذكر أن الفنانة المصرية زينة أثارت ضجة عام 2014 بعدما صرحت أنها أنجبت توأم من الفنان أحمد عز، بينما رفض الأخير وجود أي علاقة بينهما، و رفض الخضوع لتحليل dna وانتصرت المحكمة لزينة، وتم إستخراج شهادات ميلاد للتوأم.
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