شكرا لقرائتكم خبر عن يا حبيبى كان زمان.. محمد الحلو يلهب حماس الجماهير ثانى ليالى "القلعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "يا حبيبى كان زمان، طلعة الورد بأوان، بعد ما بان، ورد خدك والله، والربيع طول الزمان".. بمستهل هذه الكلمات من أقدم أغنياته، خطف الفنان محمد الحلو مسامع جمهوره بالقاهرة إلى أيام الطرب الأصيل، خلال حفلته فى مهرجان القلعة الموسيقى، بعدما تم تكريمه فى افتتاحه بدرع التميز عن مجمل مشواره الفنى الطويل.

سهرة موسيقية حملت لافتة "الزمن الجميل" وضع بها الحلو لمسته الطربية فى ختام ثانى ليالى القلعة الموسيقية قدم خلالها مقتطف من زهور بستان أغانيه القديمة، مثل "عجبانى" و"يا فاتنة" و"عراف"، وسط حضور يوصف بالآلاف، أغلبهم عائلات، حرصوا على حضور الموسم الجديد من المهرجان الموسيقى العريق، الذى يعود هذا العام بنسخته الثامنة والعشرين، محتضنًا أكثر من أربعين حفلة غنائية على مدار أسبوعين، افتتحتها الفرقة العالمية كايرو ستيبس مع المطربة مي فاروق.

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