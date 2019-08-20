شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يحيى حفلا غنائيا والملابس البيضاء شرط الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب محمود العسيلى حفلا غنائيا يوم الخميس المقبل وذلك داخل أحد المنتجعات السياحية في الساحل الشمالى، ضمن حفلات صيف 2019، واشترط منظمو الحفل أن يرتدى جميع الحضور الملابس الرسمية وتكون من اللون الأبيض.

ومن المقرر أن يقدم "العسيلى"، خلال الحفل عددا من أغانيه المميزة وهى "يا ناس"، "ملايين"، "فى حتة تانية"، "حلم بعيد"، "أنت تقدر"، "وجع الهوى"، "تررم"، "فوقى"، "سهلة وبسيطة".

يذكر آن آخر أعمال محمود العسيلى كليب "ملايين"، وهو من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، تقول كلمات الأغنية: "فيه كتير حلوين فينهم وهى فين ده الحلوين درجات ده مفيش كده لا وكأنى فى الحياة عمرى ما شوفت بنات، فيه ملايين أكيد جامدين وعمرى فى يوم ما شوفت كده حيرانين عيونى تايهين بنظرة عين خدتنى أنا.. ملايين".