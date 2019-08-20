كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 02:52 صباحاً - طرحت النجمة السورية أصالة أحدث أغنياتها “حاجة متخصكش”، وهي تعد ثالث أغنيات ألبومها الجديد “في قربك”.

أغنية “حاجة متخصكش” تم طرحها حصريا عبر حساب اصالة على اليوتيوب، والأغنية من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع موسيقي آدم حسين.

وقد حظيت الاغنية بنسبة مشاهدة اقتربت من النصف مليون خلال ساعات على طرحها وكان لافتا تعليقات الجمهور على الاغنية حيث كتب احدهم: “حاجة ما تخصكش غناء اصاله كلمات وتحريض رضوى الشربيني

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كانت هذه تفاصيل خبر اصالة تطرح “حاجة متخصكش”.. والجمهور يعلق: “شكلها متعرفة على رضوى الشربيني”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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