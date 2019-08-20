كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 02:52 صباحاً - تفاعلت النجمة اللبنانية اليسا مع الدعم الكبير الذي تلقته في الساعات الماضية بعد اعلانها خبر اعتزالها.
واعادت اليسا نشر تغريدات عدد من النجوم الذين عبروا لها عن حبهم لها وكان منهم تغريدات للفنانات احلام، هيفاء وهبي، مايا دياب، شمس الكويتية، لطيفة التونسية وغيرهم.
كما كتبت اليسا تغريدة قالت فيها: “كل ما استطيع قوله الان اني احبكم من اعماق قلبي، ولا تنسوا ان هناك البوم جديد قادم”.
كانت هذه تفاصيل خبر اول تعليق من اليسا بعد صدمة خبر اعتزالها.. فماذا قالت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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