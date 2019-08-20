فن ومشاهير

مفاجأة من كاظم الساهر وكارول سماحة للجمهور السعودي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الفنان العراقي كاظم الساهر عن سعادته لوجوده بالمملكة العربية والمشاركة ضمن حفل غنائي في "سوق عكاظ" بموسم الطائف.

ونشر كاظم الساهر، عبر حسابه الرسمي على "أنستقرام"، صورة له مصحوبة بتعليق قال فيه: "‏سعيد جداً بوجودي في الطائف، لمفاجأة جميلة سأكشف عنها غداً.. جمهوري السعودي انتظروني".


وشارك الفنان، الإثنين، في مهرجان صلالة بسلطنة عمان، ضمن جولته في شهر أغسطس/آب الجاري، كما قد زار عدداً من الدول أبرزها لبنان والأردن وسلطنة عمان، وسيختتم حفلاته بموسم "السودة" في السعودية، بعد يومين.

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من جانبها أعلنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن مفاجأة تعدّها لجمهورها السعودي، وستكشف عنها في حفل غنائي بموسم الطائف.

ونشرت كارول سماحة صورة لها عبر حسابها الرسمي على "أنستقرام"، خلال وجودها على مسرح "سوق عكاظ"، قائلةً: "حصري الآن من السعودية، سعيدة جداً بوجودي في الطائف، هناك مفاجأة جميلة سأكشف عنها غداً.. جمهوري السعودي انتظروني".

كانت كارول سماحة أحيت حفلاً غنائياً ضخماً، الجمعة الماضي، خلال فعاليات مهرجان "إهمج" السياحية في لبنان.

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