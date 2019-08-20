المافيا والتطرف وفقدان الأحباء.. عناوين اعتزال المطربين

يتأثر الفنان مثل الإنسان العادي بالمواقف التي يمر بها في الحياة، والتي تدفعه إلى العزلة والابتعاد عن الأضواء أو تشجعه على النجاح.

وفي الساحة الفنية العربية نجد بعض النجوم قد رفعوا راية الاستسلام في لحظات ضعف، وقرروا الاعتزال والانسحاب، لكن حينما تتغير الظروف وتمر الأحداث المؤلمة تجذبهم الأضواء مجدداً ليعودوا إلى الفن.

في هذا التقرير ترصد "العين الإخبارية" عدداً من النجوم أعلنوا الاعتزال وسنلمس في قصصهم، أنه رغم تعدّد أسباب الابتعاد لكنهم اتخذوا قراراً موحداً وهو العودة إلى الساحة الفنية.

إليسا

دون أسباب واضحة، أعلنت الفنانة اللبنانية التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، الإثنين، قرار اعتزالها الغناء بعد صدور آخر ألبوم غنائي لها.

ولم تكشف الفنانة العوامل التي دفعتها إلى هذا القرار المفاجئ، إذ اكتفت بالإشارة إلى "وجود مافيا داخل الوسط الفني وأنها لا تستطيع العمل وسط هذه الأجواء"، وتعهّدت بأن ألبومها الأخير سيكون متميزاً لكنها لن تستمر.

وتعاطف مع قرارها الجمهور والزملاء في الوسط الفني، رافضين انسحابها لأنها تمتلك صوتاً مختلفاً وتعدّ فنانة من العيار الثقيل.

شيرين عبدالوهاب

في فبراير عام 2016 أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب نبأ اعتزالها الفن نهائياً، ونشر ربيع هنيدي رئيس قسم الفن في مجلة زهرة الخليج محادثةً دارت بينه وبين الفنانة، عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستقرام"، قالت شيرين خلالها: "إن قرارها بالاعتزال لا رجعة فيه".

تعاطف الجمهور من جميع الدول العربية مع النجمة المصرية، رافضين فكرة الاعتزال، وطالبوها بالعدول عن القرار، فعادت إلى الغناء بعد 20 يوماً.

في سنة 2017 وقعت شيرين في ورطة كبيرة عندما سخرت من مياه نهر النيل، وقالت لإحدى معجبيها: "هيجيلك منها بلهارسيا"، وهدّدت بالابتعاد عن الساحة بعد الهجوم عليها.

وبعد اتهامها بالإساءة لمصر خلال حفل غنائي بإحدى الدول العربية مطلع 2019، وإيقافها من قبل نقابة المهن الموسيقية عن الغناء، ظهرت شائعة قوية تؤكد اعتزال شيرين، ولكن نفاها سريعاً زوجها الفنان حسام حبيب.

فضل شاكر

استطاع الفنان اللبناني فضل شاكر أن يصنع لنفسه ملامح خاصة وأن يبني جسور الود بينه وبين الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج، وقدّم خلال مسيرته الفنية 11 ألبوماً غنائياً و11 أغنية منفردة.

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في سنة 2012 تغيّرت قناعات وأفكار المطرب اللبناني، وقرّر الابتعاد عن الأضواء والاندماج وسط جماعات متطرفة تروّج للعنف، وأفقده هذا التحول السلبي رصيده الشعبي والجماهيري.

وفي عام 2018 عاد فضل شاكر إلى الغناء مرة أخرى، لكن رجوعه جاء باهتاً ولم يحقق التوهّج ذاته قبل قرار الاعتزال.

علي الحجار

بدأت نجوميته الحقيقية عام 1977 بعدما التقى الموسيقار المبدع بليغ حمدي، وقدّم معه أغنية "على قد ما حبينا".

وساعده على التألق انتماؤه إلى عائلة فنية، إذ طرح طوال مسيرته الفنية 18 ألبوماً غنائياً أبرزها "أعذريني"، "رمى رمشه"، "مكتوبالي"، "تجيش نعيش"، "لم الشمل"، فضلاً عن "زي الهوى"، "حواء وآدم"، و"ضحكة وطن".

في قمة النجومية وبعد نجاح أغنية "صلينا الفجر فين" حدث تحول للفنان علي الحجار وفكّر في الاعتزال، كما زادت هذه الرغبة بعدما رحل والده الفنان الكبير إبراهيم الحجار عام 2000، لكنه رجع إلى الساحة بعد غياب سنة كاملة.

هاني شاكر

عاش الفنان هاني شاكر ظروفاً صعبة أثّرت على شغفه بالغناء، خصوصاً بعدما أصيبت ابنته دينا بالمرض الخبيث، ما دفعه إلى هجرة الساحة والبقاء بجانبها.

وعندما رحلت دينا عن الحياة سنة 2011 سيطر الحزن على النجم الكبير، لكن بعد 8 شهور من الغياب عاد بأغنية لدينا، وقال: "أوصتني بالغناء طوال العمر لأن مهمتي إسعاد الناس".

أمل حجازي

ابنة بيروت التي بدأت نجوميتها عبر برنامج "كأس النجوم"، أطلقت ألبومها الأول عام 2001، وتوالت أعمالها الغنائية التي صنعت نجوميتها.

وعام 2015 وقعت أمل حجازي فريسة لمرض سرطان الثدي، وعلى إثر ذلك ابتعدت عن الساحة الفنية بسبب تأثير العلاج الكيماوي على ملامحها.

وأعلنت سنة 2017 اعتزالها بشكل نهائي وارتدت الحجاب، ولكنها عادت في نهاية 2018 مرة أخرى إلى المشهد الفني، مؤكدة اكتفاءها بالإنشاد الديني.