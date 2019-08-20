نادر الأتات يُطلِق تحدّي رقصة "ونطرتك" من محطة وقود

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""الخليج 365"" من بيروت: يحصد الفنان اللبناني نادر الأتات نجاح أغنيته الجديدة "ونطرتك" التي حلّت في صدراة الأغاني العربية لجهة الأكثر استماعًا وتحميلًا منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وهي من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ، أمّا الفيديو الخاص بها فيحمل توقيع المخرج عادل سرحان.

ويظهر "الأتات" في "الكليب" عبر قناته على موقع "YouTube" وهو يؤدّي حركات راقصة بعفوية بالغة تعكس شخصيته المرحة مطلقاً بذلك التحدّي "رقصة ونطرتك" عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي. حيث نشر فيديو طريف جدًا له، ظهر فيه بإحدى محطات الوقود، وهو يقوم بنفس الخطوات الراقصة في الكليب. وعلّق عليه طالباً من متابعيه نشر فيديوهات يقومون فيها بالخطوات نفسها لـ"رقصة ونطرتك" تحت الوسم #Wentartek_Dance_Challenge. فانتشر التحدي بفيديوهات قدمها محبّوه وهم ينفذون رقصة الأغنية "ونطرتك" على طريقتهم الخاصة.