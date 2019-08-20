ليالي الصيفية| ياسمين صبري في إسبانيا وهند صبري على شواطئ اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر، عقب انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر.

ساندي علي

شاركت الفنانة ساندي علي جمهورها بصورة لها، عبر حسابها في موقع "انستجرام"، في أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في أحد الأماكن الساحلية.

كوليت الحلاني

وشاركت عارضة الأزياء اللبنانية كوليت الحلاني، جمهورها عبر حسابها الشخصي في "انستجرام" بصورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها برفقة زوجها عاصي الحلاني.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها عبر حسابها في موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، خلال قضاء إجازتها الصيفية، على شاطئ البحر.

حازم إيهاب

نشر الفنان حازم إيهاب، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، في إحدى الأماكن الساحلية.

رشا شيحة

حرصت الفنانة رشا شيحة، على قضاء إجازتها الصيفية في لبنان، ونشرت صورة لها في أحد الشوارع، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام".

عاصي الحلاني

نشر المطرب اللبناني عاصي الحلاني، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهر فيها أمام أحد حمامات السباحة.

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ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، خلال قضاء إجازتها الصيفية، وعلقت على الصورة: "هي ترى أبيض وأسود، وتفكر بالرمادي، وتحب بالألوان".

ياسمين صبري

ونشرت الفنانة ياسمين صبري صورة من قضاء عطلتها الصيفية في إسبانيا، وحرصت على مشاركة الصور مع جمهورها.

هنادي مهنا

ونشرت الفنانة الشابة هنادي مهنا، صورًا لها من إجازتها الصفية التي تقضيها في أوروبا، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وظهرت في شارع الشانزلزيه بفرنسا.

هند صبري

ونشرت الفنانة هند صبري، صورًا لها من إجازتها الصفية التي تقضيها في اليونان، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وظهرت جزيرة ميكونوس.

سُلاف فواخرجي

ونشرت الفنانة السورية سُلاف فواخرجي، صورًا لها من إجازتها الصفية التي تقضيها في روسيا، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".

نرمين الفقي

ونشرت الفنانة نرمين الفقي صورًا لها من إجازتها الصفية، عبر حسابها الشخصي في "انستجرام"، وظهرت نرمين في حمام السباحة.

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