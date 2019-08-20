فستان مايا دياب وجيم هشام ماجد.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها في اليونان، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

هند رضا

نشرت الفنانة هند رضا صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة بين الأشجار.

هشام ماجد

نشر الفنان هشام ماجد صورة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر بها في الجيم مع حسن الرداد وحارس المرمي محمد عبدالمنصف.

ياسين السقا

نشرت ياسين السقا نجل الفنان أحمد السقا صورة له، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، من إجازته التي يقضيها في نيويورك.

علا الفارس

نشرت الفنانة والإعلامية علا الفارس صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود طويل، وعلقت عليها: "‏كُن كما أنت .. وليتقبلك من يتقبلك".

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مايا دياب

نشرت الفنانة مايا دياب صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير لها، وظهرت فيها بفستان أبيض طويل يشبه أمواج البحر، ونال الفستان إعجاب متابعي مايا.

عمر السعيد

نشر الفنان عمر السعيد صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير.

ماريتا حلاني

نشرت الفنانة ماريتا حلاني صورة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت فيها بنظارة.

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وظهرت فيها بؤرفقة عدد من نجوم الفن منهم الفنانة هند صبري.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي ممسكة بهاتفها أمام المرأة.

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