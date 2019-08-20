محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو مسرب لأغنية عمرو دياب الجديدة "يوم تلات"، المقرر طرحها رسميًا غد الثلاثاء على موقع "يوتيوب".
كان عمرو دياب نشر بوستر للأغنية، وعلقت صفحته: "زي ما عمرو دياب وعدكم في حفلته، انتظروا أغنيته الجديدة "يوم تلات" اللي هتنزل يوم التلات اللي جاي!".
"يوم تلات" ثالث أغاني الألبوم الجديد للهضبة، المقرر طرحه الشهر الجاري، بعد طرح أغنيتي "بحبه"، و"أنا غير" عبر شركة " NAY FOR MEDIA".
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب أغنية "يوم تلات" لعمرو دياب قبل طرحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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