تعرف على موعد حفل ياسمين علي بساقية الصاوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعلنت المطربة الشابة ياسمين علي عن حفلها الغنائي المرتقب في ساقية عبد المنعم الصاوي، والذي تقرر إقامته في تمام الثامنة مساء يوم 12 سبتمبر المقبل.
نشرت ياسمين بوستر الحفل، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "حفلة في ساقية الصاوي بالزمالك يوم 12/9 ".
يذكر أن ياسمين علي طرحت مؤخرًا أغنية مصورة بعنوان "فرصة تتغير"، وهي من كلمات رمزي بشارة، وألحان يوحنا فيكتور، وتوزيع روميو.
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