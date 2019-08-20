كارول سماحة تعلن عن مفاجأة في حفل الغد بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة كارول سماحة عن تحضيرها مفاجأة، قالت إنها ستعلن عنها في حفلها الغنائي المقرر أن تحييه غدًا الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية.

نشرت كارول صورة لها على مسرح سوق عكاظ، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "سعيدة جدًا بوجودي الآن في المملكة السعودية الطائف لمفاجأة جميلة سأكشف عنها غدًا، جمهوري السعودي انتظروني، موسم الطائف، سوق عكاظ".

وتستعد سماحة لخوض ثاني تجاربها في مجال السينما كممثلة بفيلم "بالصدفة"، والذي تم تصويره على مدار عامين في بيروت، ومقرر طرحه في دور العرض اللبنانية يوم 26 سبتمبر المقبل.

يشارك كارول سماحة بطولة الفيلم بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس.​

