هل أرادت أصالة إثارة غيرة أحلام بصورتها مع نوال الكويتيّة؟.. وما علاقة أنغام؟

اجتمعت النجمة السّورية أصالة نصري بالنجمة نوال الكويتية في العاصمة البريطانية لندن، وحرصت أنْ تغازلها على الملأ عبر صفحاتها الخاصّة على منصّات التواصل الاجتماعيّ لتظهر قوّة علاقتهما.

وعلّقت أصالة على صورة: “هنا لندن… مع نوالتي الحبيبة الراقية البسيطة المفعمة بالمشاعر واللطف والمحبة نوال الكويتية”.

من المعروف المنافسة الشديدة بين الفنانة نوال الكويتية، وبين الفنانة الإماراتية أحلام، حول لقب نجمة الخليج الأولى، بالاضافة لسلسة خلافاتهما الطويلة.

البعض اعتبر أنّ أصالة انتهزت الفرصة، بسبب خلافها الأخير مع أحلام الذي إنتهى بـ “بلوك” من الأخيرة، وذلك يعود لهجوم جمهور أصالة الذي شنه على أحلام، لغضبهم الشديد من دعمها للإعلامية الكويتية فجر السّعيد، وهي على خلاف كبير مع مطربتهم المفضّلة.

البعض رد على الصّورة بتعليقات مضحكة حول ردة فعل أحلام عند رؤية الصّورة، والأخرون انتقدوا وضعها الصّورة التي جمعتها مع نوال وقالوا: “بدك تغيظي أحلام”.

وفي تعليق لافت وجه أحد المتابعين نداء لأحلام أنْ تلتقط صورة مع أنغام، وذلك لخلاف أصالة مع الأخيرة بسبب زواجها الأخير، فهو زوج ياسمين عيسى ابنة شقيقة زوج أصالة طارق العريان.

ومن جانب آخر، طرحت أصالة أغنيتها الجديدة “حاجة متخصكش” وهي ثالث أغاني ألبومها الجديد “في قربك” من كلمات ناصر الجبل وألحان آدم حسين. وذلك بعد طرحها أغنيتي “كذبة بايخة” و”مبقاش سرّ”.