بالفيديو.. عمرو دياب يطرح "أنا غير" ثاني أغاني ألبومه

طرح النجم عمرو دياب ثاني أغاني ألبومه بعنوان "أنا غير"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". والأغنية من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي. Advertisements يشار إلى أن النجم عمرو دياب يستعد لطرح أغنية بعنوان "يوم تلات"، وهي من كلمات تامر حسين، و ألحان عزيز الشافعي، و توزيع أسامة الهندي. دياب يستعد لطرح أغنية بعنوان "يوم تلات"، وهي من كلمات تامر حسين، و ألحان عزيز الشافعي، و توزيع أسامة الهندي.

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