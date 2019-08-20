أثار الفنان عمرو دياب، جدلًا وسط جمهوره بعد كشفه بطرح أغنيته الجديدة "يوم تلات" غد الثلاثاء، ضمن ألبوم "أنا غير"، وذلك عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صور لبوستر الفنان عمرو دياب "انا غير"، مقتطفين عددا من مقاطع أغانيه قديمًاحتي آخر ألبوم، في انتظار طرح الأغنية غدًا، الأغنية التي أثارت جمهور الفنان الكبير لمعرفة كلمات الأغنية.
وعلق وائل طنطاوي، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا:" شكالها مأمرة أعشق السمرا ولا اعشق البيضة ام خدو
وعلقت لمياء محمود، علي طرح برومو أغنية" يوم تلات" قائلة:" يا جمالو ياجمالو في انتظار باقي الألبوم يا هضبة ".
جدير بالذكر أن "يوم تلات" ثالث أغاني الألبوم الجديد للهضبة، المقرر طرحه الشهر الجاري، بعد طرح أغنيتي "بحبه"، و"أنا غير" عبر شركة " NAY FOR MEDIA".
كانت هذه تفاصيل خبر الهضبة يطرح "يوم تلات" غدًا الثلاثاء..وجمهوره "ياجمالو ياجمالو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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