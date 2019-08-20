الهضبة يطرح "يوم تلات" غدًا الثلاثاء..وجمهوره "ياجمالو ياجمالو"

أثار الفنان عمرو دياب، جدلًا وسط جمهوره بعد كشفه بطرح أغنيته الجديدة "يوم تلات" غد الثلاثاء، ضمن ألبوم "أنا غير"، وذلك عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صور لبوستر الفنان عمرو دياب "انا غير"، مقتطفين عددا من مقاطع أغانيه قديمًا

حتي آخر ألبوم، في انتظار طرح الأغنية غدًا، الأغنية التي أثارت جمهور الفنان الكبير لمعرفة كلمات الأغنية.

وعلق وائل طنطاوي، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا:" شكالها مأمرة أعشق السمرا ولا اعشق البيضة ام خدو

Advertisements

حمرا"، وكانت تلك الكلمات جزءا من أغنية "يوم تلات" المقرر طرحها غدًا الثلاثاء.

وعلقت لمياء محمود، علي طرح برومو أغنية" يوم تلات" قائلة:" يا جمالو ياجمالو في انتظار باقي الألبوم يا هضبة ".

جدير بالذكر أن "يوم تلات" ثالث أغاني الألبوم الجديد للهضبة، المقرر طرحه الشهر الجاري، بعد طرح أغنيتي "بحبه"، و"أنا غير" عبر شركة " NAY FOR MEDIA".