بالفيديو والصور.. تفاصيل حفل خالد سليم في الإسكندرية

أحيا الليلة الفنان خالد سليم حفلاً غنائياً ضخما، وذلك ضمن فعليات مهرجان الصيف الدولي السابع عشر الثقافية والفنية بمكتبة الإسكندرية.

وتألق الفنان خالد سليم بباقة من ألمع أغانيه الجديدة، والقديمة، والتي تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير.

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان

خالد سليم لعرض مسلسله "بلا دليل"، وهو من تأليف إنجي علاء، و إخراج منال الصيفى، وبطولة كل من أحمد كرارة، درة، حازم سمير، نيكولا معوض، جمال عبدالناصر، إسلام جمال، عمر الشناوى، أحمد كرارة، إنعام الجريتلى، مها نصار، ديانا هشام، شيرين عرفة، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر أكتوبر المقبل.

و تدور أحداث المسلسل فى إطار من الغموض والتشويق، حول شخصية عمر بركات، الذي يجسدها الفنان خالد سليم، وتجسد الفنانة درة شخصية عازفة آلة "هارب"، حيث تضرب الأزمات والمشاكل حياتهما وتنقلب رأسًا على عقب.

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