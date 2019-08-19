مريم حسين تتخفى بالنقاب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة العراقية مريم حسين عن الطريقة التي تستطيع من خلالها التخفي من المعجبين حتى تتمكن من التحرك بحرية.

الفنانة العراقية شاركت جمهورها بمقطع فيديو على حسابها الخاص على موقع “سناب شات”، ظهرت فيه وهي ترتدي النقاب الذي أخفى ملامح وجهها تماماً.

مريم قالت إن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تلجأ إليها لكي تستطيع التسوق بحرية في الأماكن المزدحمة دون أن ينتبه المعجبين لوجودها ويلتقطوا الصور معها رغماً عنها.

الفنانة العراقية نشرت أيضا صورة لها بالعباءة الخليجية والنقاب على السجادة الحمراء، وعلقت على الصورة بقولها: “مثل النجمات”.

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وكانت مريم حسين قد كشفت مؤخرا لأول مرة طبيعة العلاقة التي تجمع ابنتها “أميرة” بوالدها عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل.

الفنانة العراقية أكدت أن ابنتها تحب والدها أكثر منها، وأنها تقضي حاليا أجازتها معه، حيث كتبت: “شنو احساسك لما بنتك تحب أبوها أكتر منك؟ إجازة ممتعة يا طفلتي”.

يذكر أن فيصل الفيصل كان قد أعلن انفصاله عن مريم حسين، في بداية شهر فبراير عام 2017، وذلك بعد أن أكد أن سبب ارتباطه بها يعود لحملها قبل الزواج رغم إرادته، الأمر الذي أثار حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.