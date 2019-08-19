أول حفل لأحمد سعد بعد عودته من الحج.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
فى واحدة من أقوى السهرات، أحيا الفنان المصري أحمد سعد حفل Turquaz بحضور نخبة كبيرة من رجال الأعمال وسيدات المجتمع، وذلك في أول حفل له عودته من الحج.
وقام بتنظيم الحفل محمد رضا، وقدم سعد خلال الحفل باقة كبيرة من أجمل أغانيه، منها: “أنا الأصلي، وجدعنة”، وغيرها من الأغانى واشعل الحفل بى اغانية بحبك يا صحبى وسط حضور كبير من الشباب.
وأشعل الفنان المصري الحفل بأغنية “بحبك يا صاحبي”، وسط حالة من البهجة سادت أجواء المكان.
وكان الفنان المصري أحمد سعد قد شارك متابعيه مؤخرا عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، بصور من الحرم المكي خلال أدائه مناسك الحج.
ونشر أحمد سعد، فيديو خلال رمي الجمرات، وكان يرتدي جلباب أبيض وعلق على الفيديو قائلا: “أنا عارف إن الشيطان هيزعل من الفيديو ده، بس أنا خلاص ما بقيتش بحتاج له زي زمان، الحمد لله دي كانت آخر حاجة في الحج، طواف الوداع إن شاء الله وخلاص”.
وتعرض أحمد سعد لانتقادات كثيرة من قبل جمهورها بسبب الصور والفيديوهات التي قام بنشرها من الأراضي المقدسة واتهمه البعض بالتظاهر.
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