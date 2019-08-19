محمد رمضان يعلن عن تخفيض سعر تذكرة حفله القادم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان المصري محمد رمضان لإحياء حفل غنائي كبير فى الساحل الشمالى يوم الجمعة القادمة 23 أغسطس المقبل.

الفنان المصري أعلن عن تخفيض سعر تذكرة حفله القادم لتبدأ من 200 جنيه، حيث كتب على حسابه الخاص على “انستجرام”: “#أقوى_حفلة_في_الساحل إن شاء الله الجمعة اللي جاية ٢٣ أغسطس في جولف بورتو مارينا.. علشان خاطر الحبايب خلينا التذاكر تبدأ من ٢٠٠جنيه وتقدر تشتريها من فوري”.

وأضاف: “وعلشان خاطر التكدس وحفاظاً على اخواتنا البنات إختارنا أفضل شركات تأمين وطبعاً بمساعدة رجال الشرطة المُخلصين والمكان يستوعب ٢٠٠ألف من الجمهور #ثقة_في_الله هندهش ونمتع جمهورنا الكبير”.

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ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان خلال الحفل العديد من أغانيه، منها “مافيا، ونمبر وان، وبابا، وانساى” وغيرها من الأغانى، بالاضافة إلى عدد كبير من مفاجآت الاستعراضات الخاصة بحفلاته.

وتعد الحفلة هي الأولى لمحمد رمضان في الساحل الشمالي بعد حضوره افتتاح أحد الأماكن هناك، وقام بالغناء وقتها ووعد الحضور بحفل ضخم في الساحل الشمالي.

وكان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل “زلزال” الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وشارك فى بطولته النجم ماجد المصرى من انتاج سينرجى، كما طرحت له اغنية “انساى” الفترة الماضية مع المطرب المغربى سعد لمجرد وحققت نسب مشاهدة عالية وتم تصوير الكليب فى فرنسا.