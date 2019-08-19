تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا مجدي صابر، وبحضور كل من وزير الآثار خالد العناني ووزيرة السياحة رانيا المشاط، الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان القلعه للموسيقي والغناء.

وتم خلال الحفل تكريم كل من المطرب علي الحجار، والمطرب محمد الحلو، والمطربة نادية مصطفي، ورئيس مهرجان الموسيقى العربية دكتورة جيهان مرسي.

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كما أحيا أولى فقرات المهرجان فرقة كايرو استبس والمطرب علي الهلباوي، وانهت الفقرات مطربة الأوبرا مي فاروق.

وقدمت مي العديد من أغاني الزمن الجميل منها: “انت عمري ، وانا مالي ، واغاني للعندليب، بينما تألق علي الهلباوي والشيخ ‘يهاب بمصحابه فرقه كايرو استبس الذين سحروا جمهور الحفل بتوليفة موسيقية مزجت بين آلات النفخ النحاسية كالترومبيت والترومبون والساكسفون مع لمسة إيقاعية قدمتها الفرقة في افتتاحها الحفل عبر مزيج سماعي أعادت خلاله إحياء أشهر الميدليهات الكلاسيكية القديمة بطريقة الموسيقى فقط دون الاتكال على الغناء، لتسخن الحضور لاستقبال فعاليات حفل الافتتاح الرسمي الذي تحييه الفرقة العالمية كايرو ستيبس.

وتنطلق فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من المهرجان الموسيقي العريق، الذي يعود هذا العام بوجبة غنائية دسمة بأكثر من أربعين حفلة على مدار أسبوعين، تضم نخبة من نجوم الطرب والموسيقى، منهم هاني شاكر ومدحت صالح ومي فاروق، وغيرهم.