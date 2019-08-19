القبض على مخرج فيلم أحمد حلمي «خيال مآتة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ألقى رجال الأمن بمطار القاهرة القبض على المخرج المصري خالد مرعي، وذلك أثناء عودته من رحلة سفر بالخارج وبحوزته كمية من المخدرات.

وتم ترحيل المخرج إلى قسم شرطة النزهة، وبدأت نيابة النزهة التحقيق معه في واقعة اتهامه بحيازة مواد مخدرة عقب عودته من رحلة عمل في هولندا.

وأمرت النيابة بحبس خالد مرعى 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بمحاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش وبذور مخدر الماريجوانا.

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وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، اشتبه رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، فى المخرج السينمائى وكلف كل مأمورا الجمرك، بتفتيش حقائبه بدقة.

وبفتح إحدى الحقائب التابعة للمخرج عثر على كيس شفاف به قطعة من مخدر الحشيش فى حقيبة يد صغيرة داخل إحدى حقائبه، وبالعرض على مدير الجمرك، والإدارة الرابعة، أمرا بتفتيش جميع حقائبه، وعثر على كميات أخرى من مخدر الحشيش داخل 5 أكياس أخرى، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا وكارتين بهما 10 بذور من نفس المخدر والكاتالوج الخاص بزراعتهم وكذلك علبة بلاستيك بداخلها قطعة من فطر المشروم المخدر وعبوتين من أوراق البفرة ومطحنة مخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب بالحقائب.

وأمر مدير الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركى ضد خالد مرعي بعد العرض على مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى، والذى أحال المخرج للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

يُذكر أن المخرج خالد مرعي قد شارك في موسم عيد الأضحى بفيلم “خيال مآته”، بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة، وهو سيناريو وحوار الكاتب عبد الرحيم كمال.