العسيلي يقلد عمرو دياب.. والجمهور: "مش هننسى"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض المطرب المصري محمود العسيلي منذ أيام لعاصفة من الهجوم، بعدما سخر من أحد المعجبين أراد التصوير معه أثناء إحيائه حفلاً في الساحل الشمالي؛ إذ قال للشاب "معاك واسطة؟".

وفي محاولة لتصحيح صورته وامتصاص غضب الجمهور من تصرفه، رحب العسيلي بطفلة من أصحاب الهمم على المسرح وقام بالتصوير معها، ونشر الصور على موقع "أنستقرام"، وكتب عليها: "زينة الجميلة.. فرحتك فرحتني.. شكراً على روحك الحلوة".





وانهالت التعليقات من المتابعين لحساب العسيلي، منتقدة تصرفه الأول، ومن أبرزها: "برضو مش هننسى".

وكان الفنان الكبير عمرو دياب قد استضاف شاباً في حفلة الأخير بمدينة العلمين الجديدة من أصحاب الهمم والتقط معه عدة صور؛ وعلى إثر ذلك أشاد الجمهور بتصرفه، وهتف باسمه كثيراً.

