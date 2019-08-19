ناصيف زيتون يحتفي بنجاح "حفلة قرطاج"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفى الفنان السوري ناصيف زيتون، عبر تطبيق "أنستقرام"، بنجاح حفله ضمن فعاليات الدورة الـ55 من مهرجان قرطاج، الذي أُقِيم الأحد، وشهِد حضوراً كبيراً.

ونشر زيتون صوراً ومقطع فيديو من الحفل، وعلّق عليها: "قرطاج الحلم.. شكراً من كل قلبي".

واستهل الفنان الحفل بتحية التونسيين، وقال إنه يرتجف من لقاء الجمهور الكبير العاشق للفن، حيث تفاعل الحضور معه بشدة عندما أدى أغنية: "أصل الزين في العينين" للراحل التونسي محمد الجاموسي.

وقدّم المطرب الشاب مجموعة متنوعة من أغانيه التي لاقت استحساناً كبيراً من الجمهور، وأبرزها "مش عم تزبط معي"، "على أي أساس"، "تجاوزت حدودك"، و"مجبور".

يذكر أن ناصيف زيتون حصد لقب "ستار أكاديمي" وسط منافسة شرسة، وقدّم أغاني ناجحة جعلته من نجوم الصف الأول.