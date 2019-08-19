بالفيديو.. حمادة هلال يكشف عن أغنية "أو لالا"

كشف الفنان حمادة هلال عن أغنيته الجديدة "أو لالا"، من خلال إعلان تشويقي لها، نشره بالفيديو على حسابه الخاص في "أنستقرام".



و"أو لالا" التي طرحها هلال عبر "يوتيوب" أيضاً، تأتي عقب تغريدة سابقة له، قال فيها إن أغنيته "أشرب شاي" كانت خارج الصندوق، لكن هذه المرة لايوجد صندوق أصلاً"، في إشارة إلى اختلاف الشكل والمضمون بين الأغنيتين.

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وكان حمادة هلال شارك في موسم الدراما الرمضاني ضمن مسلسل "ابن أصول"، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير.



