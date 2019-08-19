شكرا لقرائتكم خبر عن Peaky Blinders وش النحس.. سام كلافلن ينفصل عن زوجته بعد انضمامه للمسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة وصدمة لجمهوره، أعلن الممثل العالمى سام كلافلن انفصاله عن زوجته لورا، بعد زواجهما فى 2013 والذى استمر ست سنوات كاملة.

ونشر الثنائى رسالتهما عبر حسابتهما الرسمية منذ قليل، ليبلغا جمهورهما خبر انفصالهما، وكتب كلافلن: "لقد قررت أنا ولورا الانفصال القانونى، سوف نتقدم بلا شىء سوى الحب والصداقة والاحترام المتبادل لبعضنا البعض، وسنعمل على جمع أسرتنا معاً دائماً".

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الزوجان بدآ فى المواعدة عام 2011، وتزوجا بعد عامين عقب قصة حب كبيرة نشأت بينهما داخل غرف الاختبارات لإحدى الادوار التى تقدم لها الثنائى منذ ثمانى سنوات.

وانضم كلافلن إلى الموسم الجديد من مسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders، ومن المقرر أن يمثل "كلافلن" العصابة الجديدة التى سيقف فى طريق "آل شيلبى" فى خطتهم نحو السيطرة على لندن، والتى سيتكون فى حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى من المقرر أن تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.







