شكرا لقرائتكم خبر عن عشاق إليسا يطالبونها بالتراجع عن قرار اعتزالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قرارها الصادم بتوقفها عن الغناء عقب ألبومها المقبل، انتفضت منصات السوشيال ميديا بهاشتاج "كلنا اليسا"، لإقناع المطربة اللبانية بالعودة مرة أخرى للغناء والتراجع عن قرارها الذى كتبته فى تغريدة لها صباح اليوم.

وتصدر هاشتاج "كلنا اليسا" قائمة الأكثر تداولاً وتغريداً بموقع التدوينات القصيرة تويتر، ليحصد عشرات الآلاف من تعليقات جمهورها ومتابعيها التى تناشدها وتطالبها بالرجوع عن قرارها الذى يعد صدمة كبيرة لعشاقها من مختلف أنحاء الوطن العربى.

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قائمة تويتر

وكتبت إليسا صباح اليوم على تويتر: "أنا بحضر ألبومى الأخير بكل حب وشغف، وده هيكون آخر ألبوم فى مسيرتى الفنية، وأعلن ذلك بقلب مكسور ولكن القرار عن قناعة لأننى لا أستطيع العمل فى مجال يشبه المافيا، ولا أستطيع تقديم أكثر من ذلك ولا إنتاج ألبومات".

إليسا قدمت مؤخرًا أغنية "قبل أى حد"، والأغنية من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر على فتح الله وإنتاج شركة سينرجى، وتحقق الأغنية ردود فعل كبيرة منذ طرحها على فيس بوك ويوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال إليسا كان طرحها لفيديو كليب أغنية "كرهني" وهى إحدى أغنيات ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني"، وهى أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.