شكرا لقرائتكم خبر عن هشام خرما يسحر جمهور القلعة بالموسيقى "الإلكترونيك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الموسيقار هشام خرما لمسته الموسيقية الإلكترونية فى افتتاح فعاليات ثانى سهرات مهرجان القلعة الموسيقى، الذى عاد هذا العام بنسخته الثامنة والعشرين، عبر جرعة سماعية استمرت ساعة زمن احتضنها مسرح المحكى فى قلعة صلاح الدين الأيوبى.

"تعاويذ موسيقية إلكترونيك" ربما يكون الوصف المختزل للحالة الموسيقية التى قدمها الموسيقار هشام خرما خلال إشعاله فتيل ثالى ليالى المهرجان العريق، خطف بها قلوب المئات من الحضور ممن غلبت على تنوعاتهم تصنيف العائلات والشباب، بتوليفة موسيقية من أشهر مقطوعاته الموسيقية، مزج فيها بين روح القانون والعود والكمانجة مع لمسات الإيقاع وسحر الموسيقى الإلكترونية على طريقته الخاصة، مقدمًا مزيج من أعماله القديمة، وجرعة مركزة من ألبومه الموسيقى الأخير "كن".

واحتفى خرما مؤخرًا بإطلاق ألبومه الموسيقى الجديد "كن"، والذى عكف على العمل عليه لقرابة 3 سنوات منذ إطلاق ألبومه الأول "اليقين"، ويجسد خلاله رؤيته الموسيقية "المتطورة"، فبعد غوصه فى فكرة "اليقين في تحقيق حلمه بأن تصل موسيقاه للعالم"، وصل فى الألبوم الثانى لمرحلة "اكتمال رؤيته الموسيقية" و"أن يكون كما يريد أن يخلق موسيقى كما يشاء"، ومن استوحى شعار الألبوم "كن ما تريد.. كن ما تحب"، وضم فى جعبته 10 مقطوعات موسيقية، أطلق منها كليب الأغنية الرئيسية "كن"، بشكل فيديو كليب تم تصويره بالكامل فى آيسلندا، ويعد بذلك أول فنان مصرى وعربى يصور فيديو كليب هناك.

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