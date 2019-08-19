شكرا لقرائتكم خبر عن "إنسان آلى".. أغنية جديد لـ سميرة سعيد ضمن ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة سميرة سعيد من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "إنسان آلى"، من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد، حيث تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه حاليا.

من ناحية أخرى انضمت مؤخراً الديفا سميرة سعيد إلى لجنة تحكيم برنامج "the Voice" بصيغته العربية، كما يعود النجم اللبناني راغب علامة من جديد للجنة التي تضم المطربة أحلام.

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يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد كانت أغنيتها الجديدة "مدلع" على موقع اليوتيوب وهى أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان على صابر وتوزيع ومكس محب الراوي.