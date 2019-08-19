شكرا لقرائتكم خبر عن التريلر الرسمى للموسم الجديد من مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت شركة أمازون عن الملامح الأولى للموسم الثالث والجديد من مسلسل الدراما الشهيرThe Marvelous Mrs. Maisel، المقرر عرضه يوم 6 ديسمبر المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الحائز على تقييم 8.8 عبر موقع IMDB، التريلر الرسمى للموسم الجديد الذى ضم العديد من الأحداث التى كان يترقبها عشاق المسلسل.

مسلسل " The Marvelous Mrs. Maisel " هو من بطولة راشيل بروسنهان، ويشاركها عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم أليكس بورستين وتونى شلهوب ومايكل زيجين وغيرهم.