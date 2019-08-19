شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رومانسية مايكل دوجلاس وكاترين زيتا جونز فى بيفرلي هيلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرات التصوير النجم مايكل دوجلاس البالغ من العمر 74 عامًا، وزوجته كاترين زيتا جونزالبالغة من العمر 49 عامًا، أثناء قضائهما سويا عشاء عائلي في بيفرلي هيلز.

وكان الزوجين قد عادا مؤخرا من رحلة سياحية زارا خلالها إيطاليا ومدينة كان الفرنسية حيث ظهر الزوجين بعدد من الصور التي سجلتها عدسات مصوري " البابارتزي " خلال تجولهما بتلك الرحلة بكامل الأناقة والرقي.

آخر أعمال كاترين كان بطولة مسلسل "ملكة أمريكا" وهو التجربة الدرامية الأولى من إنتاج فيس بوك التى قرر مالكها مارك زوكربيرج دخول عالم الفن والدراما تحديداً عبرهذا المسلسل ووقع اختياره على كاترين لتقوم ببطولته.

Advertisements

المسلسل يتعرض لحياة ملكات الجمال من خلال مسابقة أقيمت فى أمريكا بين الفتيات تخللتها مواقف كوميدية عديدة.