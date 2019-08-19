مجانًا للجمهور.. "سيرة حب" على خشبة مسرح البالون يومي الأحد والإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تستقبل خشبة مسرح البالون في العجوزة جماهير وعشاق المسرح مجانًا في تمام الساعة السادسة مساء يومي الأحد والإثنين المقبلين، لمشاهدة العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "سيرة حب"، الذي يعرض ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، وبرئاسة عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

ترصد "سيرة حب" محطات من حياة الموسيقار الكبير بليغ حمدي، وتستدعي عدة رموز أثرت الحياة الفنية بينها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وكوكب الشرق أم كلثوم، والشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، والفنانة وردة، والفنان عبد الحليم حافظ، والفنان محمد رشدي، والنقشبندي، وعدوية .

العرض بطولة إيهاب فهمي ورحاب مطاوع ومجدي صبحي وأحمد الدمرداش وشيكو ورشا سامي العدل وناصر عبد الحفيظ ونهلة خليل وشريف عواد وعماد عبدالمجيد. وهو من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة الفنان صلاح لبيب. ​