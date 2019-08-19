أحلام تنصحها وهيفاء ترفض وحماقي لا يصدق.. رسائل إلى إليسا بعد قرار الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تفاعل نجوم الوسط الفني مع قرار الفنانة إليسا اعتزال الغناء، بعد ألبومها القادم في شهر أكتوبر المُقبل. وحرص العديد من المشاهير على توجيه رسائل إليها لإثنائها عن قرار الاعتزال.

التقرير التالي يرصد لكم أبرز رسائل نجوم الفن لإليسا:

كتبت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها على "تويتر": "من الصعب أن يقرر شخص محب للفن أن يتخلى عنه، إليسا أعلم أنك تواجهين محنة كبيرة، ولكن خليكي واثقة إن جمهورك الكبير وراكي دائمًا ويدعمك، قرار اعتزال الفن مش سهل علينا كلنا، غنائك وإحساسك الرائع لا يمكن الاستغناء عنه".

سيرين عبدالنور

وكتبت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور عبر "تويتر" أيضًا: "إليسا حبيبة قلبي وقلب الملايين كل فنان بيقطع بمرحلة صعبة بحياتو الفنية الله بيسمح فيها لسبب، بس ولا مرة تنسي من الله معه فمن عليه !!! نقي أغانيكي بكل حب بس نقيهن لاكتر من ألبوم لان ابداً ما رح يكون الأخير".

رامي جمال

ووجه المطرب رامي جمال رسالة خاصة لإليسا، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق رامي، قائلاً: "الموهوبين ناس أخدت منحة مختلفة من الله، كانت سبب لرزقهم في الحاجة اللي بيحبوها، مش من حقك ولا تقدري تدفني حاجة منحك الله إياها، وبعدين في ست قوية هزمت السرطان يهزمها شخص لا والله عهدتك أقوي وأشرس ولولا قوتك ما كنتي إليسا لا تقنعيني أن الحرب بدأت هالوقت الحرب كسبتيها خلاص".

هيفاء وهبي

وكتبت هيفاء وهبي، عبر "تويتر": "انتصرتي على ظروف أصعب يا إليسا، لا نحنا ولا جمهورك ولا ناسك منرضى بهيك قرار!! بدك تضلك تغني وتنوري المسارح واللي مش عاجبه هو اللي ينقبر يمشي".

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محمد حماقي

وكتب محمد حماقي عبر الموقع نفسه: "يا لها من أخبار حزينة! لا أريد أبدًا تخيل الوسط الفني بدونك، عدم وجودك في هذا المجال خسارة كبيرة لجمهورك وزملائك وللصناعة ككل. لكي كامل دعمي في أي شيء تقررين، لكنني أتمنى أن تفكري في هذا الأمر مرة أخرى، أحبك يا ألوس".

وفاء الكيلاني

وكتبت وفاء الكيلاني، عبر "تويتر": "اللي سكن قلوب الناس صعب يتشال منها إلا بأمرهم، طريقك عُمره ما كان سهل ومش انتي اللي تستسلمي، ومانَيل المطالب بالتمني ولكن تُؤخذُ الدنيا غِلابا".

شمس

وكتبت الفنانة الكويتية شمس، عبر "تويتر": "إنتي أهم فنانة في العالم العربي ويكذب من يقول غير كذا أنا من المجال وأعلنها لا يوجد فنان في أمة العرب يبيع البومات واغاني زيك بمجهوده وصوته واختياراته ومن غير دعم أشخاص ودول وحكومات لا يحبطك أي حد منهم إنتي إليسا نسخة واحدة فقط واستمري وكلنا معاكي والمافيا يجي يوم تصير ماضي".

لطيفة

وكتبت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها أيضًا: "قدر الفنان الحساس الصادق وبالذات الناجح ان يكون بيبدع وسط عصابات ومجموعات (شلل)من الحاقدين لكن هذا لا يزيدنا إلا إصرار على العطاء مهما كان الثمن واسعاد الناس الصادقه الجديرة بذلك".

رضوى الشربيني

ونشرت الإعلامية رضوى الشربيني تغريدة، كتبت فيها: "أنا عارفه انتى قد ايه قوية وقد ايه حنونه...ولأنى عارفاكى كويس قد يكون قرارك مبنى على أساس لكن الإن إحساس الناس وشعورهم تجاه الخبر قد يغير قرارك يا ملكة بين الناس".

مايا دياب

وكتبت مايا دياب، في تغريدة أيضًا: "بتهون ع ضحكي أنا بتهون،بتهون عالدمع وإلك بتهون، بتهون يا قلبي عينك على قلبي...مين اللي ما بيحبّك يا ويلي من قلبك مجنون قلبك يا حلو مجنون، هلّق المهم صحتك والباقي تفاصيل...بحبِّك".

أحلام

أما أحلام، فكتبت عبر "تويتر": "إليسا سنقف جنبك ونساندك وألبومك القادم لن يكون الأخير إن كان الوسط غابة وأنتي على حق لأن في ناس يعيشون في كذبة كبيرة فجمهورك الكبير ينتظر منك أن تثبتي له أن الوسط جميل بوجودك بينا".​