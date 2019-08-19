سبتمبر المقبل.. تامر حسني يحيى حفل في استاد القاهرة

يحيى النجم تامر حسني حفلًا غنائيًا، يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر من الشهر المقبل، على مسرح الصالة المغطاه، باستاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بسعر تذكرة 300 جنيهًا.

ويشار إلى أن النجم تامر حسني ينتظر لطرح فيلم "الفلوس"، وهو من تأليف محمد

عبدالمعطى، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بنة أحمد، نانسى صلاح، جوهرة، أحمد السقا، مى عز الدين، علي ربيع، ويزو، والممثل البناني كميل سلامة، والذي يحل مكان الفنان الراحل عزت أبو عوف.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول شخص نصاب ومحتال ويوقع بعدد من الضحايا، الذين ظهروا في الفيلم كضيوف شرف، ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الأضحى المقبل.

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من ناحية آخرى بدأ النجم تامر حسني عقد جلسات عمل مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين للاستقرار والاتفاق على شكل وخطة عمل ألبومه الجديد، ومن المقرر طرحه خلال صيف العام المقبل 2020.