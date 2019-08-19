39 عاماً على رحيل محمد عبدالمطلب.. ملك الأغنية الشعبية

تمر غدا الذكرى الـ39 لرحيل المطرب الشعبى الكبير محمد عبدالمطلب وهو بلا جدال ملك الأغنية الشعبية منذ القرن الماضى، وحتى الآن، حيث كان يتميز رحمه الله بصوت قوى للغاية وفى نفس الوقت معبر، نستطيع القول إن عبدالمطلب استعمر قلوب الملايين كبارا وصغارا ومازالت أغانيه ملء الأسماع حتى اليوم ولم يستطع أى مطرب شعبى ملء ولو جزء

من الفراغ الذى تركه محمد عبدالمطلب، على سبيل المثال وليس الحصر أغنية «رمضان جانا» التى نستمع إليها عندما يحل الشهر الكريم كل عام وعمرها يقرب من السبعين عاما، ومجموعة من الأغنيات الشعبية الرائعة مثل: «ساكن فى حى السيدة - حبيتك وبحبك وهحبك على طول - يا بايعنى وأنا شارى - تسلم ايدين اللى اشترى - يا أهل المحبة - مابيسألش عليا أبدا - ودع هواك وإنسانى عمر اللى فات ما هيرجع تانى»، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.

شارك «عبدالمطلب» فى مجموعة قليلة من الأفلام منها: «على بابا والأربعين حرامى - بنت الأكابر - 5 شارع الحبايب» ظل عبدالمطلب على عطائه الغنائى الغزير حتى رحيله عن عالمنا يوم 21 أغسطس 1980، رحل بجسده وبقى فنه خالدا فى وجدان الملايين.