نجوم الفن يبعثون برسالة حب للجمهور عبر «القومى للمسرح»

يوسف شعبان بعد تكريمه: جمهورى سر قوتى.. ولمسة وفاء لـ«الفيشاوى»

لطفى لبيب يثير مشاعر الحاضرين.. وعزت العلايلى يصفق للجمهور

فى جو ملىء بالعرفان أضىء المسرح الكبير بنور المكرمين فى المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الـ12، تكريم بسيط لرحلة إبداعهم من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وإدارة المهرجان، ومن اللحظات التى أثارت مشاعر الحضور إرادة الفنان لطفى لبيب الذى جاء التكريم رغم مرضه، ودموع توفيق عبدالحميد ردا على تصفيق الصالة التى رجت المسرح، كأنها تناشده بالعودة مرة اخرى إلى الشاشة الفضية والذهبية، وقف الفنان الكبير يوسف شعبان على المسرح كعادته متماسكا وحملت كلمته شكرا وعرفانا للمهرجان الذى تذكر رموزه وقال: جمهورى سر قوتى، وتطل نفرتيتى الفن سوسن بدر بجمالها المصرى، معبرة عن الأم المصرية الأصيلة، وقدم المهرجان لمسة وفاء للفنان الراحل فاروق الفيشاوى، ويصفق عزت العلايلى للجمهور عقب تكريمه بجانب الفنانة هالة فاخر ومجموعة متنوعة من المبدعين كرمهم المهرجان، ويحتل الفيلم التسجيلى الذى أذيع للفنان كرم مطاوع صدارة

إعجاب الحاضرين فكان بمثابة الشرارة التى أخرجت إحساس الجميع بأيام الرومانسية والإبداع.

كيف كان الممثل يتقن أدواره ويتمتع بلغته العربية وثقافته، فمن منا لا يحب كرم مطاوع بنظراته وادائه الممتع، ورغم أن عرض الافتتاح كان باهتا لا يعبر بأى شكل من الأشكال عن هوية المهرجان القومى، وبعض السلبيات فى التنظيم، إلا أن المهرجان حالة فنية بعروضه التى تمتد إلى مسارح مصر وتجعل الشعب المصرى يقبل على العروض التى أثبتت أن الجمهور متعطش للفن، بدليل اكتمال العدد فى جميع العروض.

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ويشارك فى الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومى للمسرح المصرى 70 عرضا مسرحيا موزعة على ثلاثة مسابقات هى: (المسابقة الأولى)، والتى تشمل العروض المسرحية التى تنتجها المؤسسات المتخصصة فى المسرح مثل (مسرح الدولة بكل قطاعاته - مسرح القطاع الخاص) والمسابقة الثانية، تشمل «مسابقة مسرح الشباب» وتشمل: الكليات

والمعاهد العليا وتكون الأولوية للعروض الفائزة فى المسابقات الكبرى التى تقيمها الجامعات وأيضاً تشمل الفرق المستقلة والحرة والتجارب النوعية والنوادى التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وورش الشباب بالبيت الفنى للمسرح ووزارة الشباب والرياضة ومكتبة الإسكندرية والفنادق والشركات والبنوك والنقابات الفنية ومواسم نجوم المسرح الجامعى.

بينما المسابقة الثالثة فهى مخصصة للعروض المسرحية الموجهة للطفل من الأطفال والكبار وتشمل: الهيئة العامة لقصور الثقافة والمسرح المدرسى العام والخاص والبيت الفنى للمسرح ومسرح الطفل بالنوادى ووزارة الشباب والرياضة والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية والمركز القومى للطفل بالمجلس الأعلى للثقافة ومسرح الطفل بالقطاع الخاص وصندوق التنمية الثقافية.

ويقدم المهرجان 4 ندوات تتناول قضايا وهموم المسرح المصرى كما يصدر المهرجان 20 إصدارا ما بين كتب للمكرمين وكتاب عن حامل اسم الدورة الفنان كرم مطاوع وكتاب آخر عن تاريخ المسرح المصرى فى 12 عقد، كما يصدر المهرجان 14 نشرة يومية عن فعاليات المهرجان وأحداثه اليومية.

وقرر الفنان القدير أحمد عبدالعزيز رئيس المهرجان القومى للمسرح المصرى، مضاعفة القيم المادية لكل جوائز الدورة الثانية عشرة، لتصل لثلاثة أضعاف ما كانت عليه فى الدورات السابقة، إذ وصلت القيمة الإجمالية لـ573 ألف جنيه مصرى موزعة على المسابقات الخمس بالمهرجان، تستمر فعاليات هذا المهرجان حتى الأول من سبتمبر القادم.