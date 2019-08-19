«الكنز» نجاح على مستوى النقد يقابله تراجع فى الإيرادات

أحمد رزق: فيلم للتاريخ.. و«مالك»: مشاركتى فى الجزء الثانى انطلاقة فنية جديدة لى

.. ومصمم المعارك: الخناقات تحولت لصراعات فى التصوير

حقق فيلم الجزء الثانى من فيلم «الكنز» نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدى، رغم أنه لم يحقق نفس النجاح على مستوى الإيرادات، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها أن الجزء الأول لم يحقق إيرادات فى قاعات العرض السينمائى وقت طرحه، بالإضافة إلى أن طرح أفلام «ولاد رزق 2» و«الفيل الأزرق 2» أثرت كثيرًا على إقبال الجمهور على الفيلم فى عرضه خلال عيد الأضحى.

العمل فنيًا حقق ردود فعل قوية، مخرجه شريف عرفة استطاع أن ينقل الجمهور لعالم جديد من عوالم الفن، بعيدة عن مستحضرات السوق الحالية، لكنه استعان بتاريخ جديد و3 حقب زمنية مختلفة استطاع من خلالها أن يقدم وجبة فنية متكاملة.. نجوم» الكنز «اتفقوا أن هذه النوعية من الأفلام لا تقدم كثيرًا، وإقبال المنتجين عليها يكاد يكون معدومًا، ولذلك فهذه النوعية من الأفلام لا تتكرر كثيراً فى تاريخ السينما.

أحمد رزق قال إن إيرادات الفيلم لا تحكم أبدًا على نجاحه، مشيرًا أن «الكنز» تجربة فريدة من نوعها، واستطاع أن يحقق جدلًا وردود أفعال قوية عقب طرح الجزء الأول بالسينمات العام الماضى.

وأضاف أنه يفضل هذا الفيلم بشكل شخصى، لأنه تجربة جديدة فى السينما المصرية وقصته وطريقة تناولها كانت مختلفة عن الأفلام التى تنتج فى الفترة الحالية، وقال إنه من أهم الأفلام فى تاريخ السينما المصرية فهو ملحمة سينمائية مختلفة ويضم مجموعة كبيرة من النجوم داخل عمل واحد تحت قيادة المخرج العبقرى شريف عرفة وهذا سبب أساسى

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لنجاح العمل.

وأشار إلى أن فيلم «الكنز» تجربة جديدة فى السينما المصرية، سواء على مستوى القصة أو طريقة تناولها المختلفة عن الأفلام التى تنتج فى الفترة الحالية، وهذا ما شعر به الجمهور فكل شخص شاهد الجزء الأول من الفيلم لابد أن يشاهد الجزء الثانى لاستكمال حقيقة الأحداث والوصول إلى الكنز الحقيقى فى نهاية أحداث الجزء الثانى.

وعن تأثير منافسة الفيلم لأفلام أخرى قال: مشاركة الفيلم تعتبر منافسة صعبة وسط نوعية الأفلام المختلفة والقوية التى تشارك فى هذا الموسم، لكن فى النهاية المنافسة فى مصلحة السينما والجمهور بشكل عام، والاأفلام لا تتأثر بالمنافسة على الإطلاق.

أحمد مالك من الشخصيات الجديدة فى الجزء الثانى عبر عن سعادته بالمشاركة فى الفيلم وقال: أنا محظوظ أن أجد فرصة للعمل فى فيلم بهذه الأهمية، فهذه النوعية من الأعمال الفنان يظل يبحث عنها كثيرًا، بالإضافة إلى أنه لا يوجد منتجين كثيرين يؤمنون بهذه الفكرة، وأضاف أجسد داخل أحداث الفيلم الابن غير الشرعى للملك تحتمس الثانى، أخذته حتشبسوت من والدته وقامت بتربيته ورعايته، ويعد أحد أعظم القادة فى تاريخ مصر الفرعونية، حيث أسس أول إمبراطورية مصرية، وتولى حكم مصر بعد حتشبسوت واستمر حكمه لـ 26 سنة تقريباً، وأشار أن من حظى أن أشارك فى فيلم من إخراج الكبير المخرج العظيم شريف عرفة صاحب تجارب فنية تدرس فى تاريخ

السينما المصرية.

الفنان جمال عبدالناصر يجسد ضمن أحداث الفيلم أحد المطلوبين للعدالة فى الصعيد، وكانت الحكومة تخاف أن يمتد نفوذه ويصبح خُط الصعيد الجديد فأرسلت بشر باشا للأقصر للقبض عليه، ولكنه يكتشف أن العاصى يمتلك خريطة لكنز هائل، تنشأ عداوة بين الطرفين وتمتد لحسن نجل بشر الذى يهدده أبناء العاصى بالقتل إذا رفض ترك القصر الذى يعيش فيه، الفنان القدير أكد أن الفيلم إعادة للسينما بعد غياب فترة طويلة، مشيرًا أن الفيلم يغرد بعيدًا عن سرب الأعمال الفنية الموجودة حاليا، فأحداثه التى تدور فى فلك مختلف فى تفاصيله جعلت كل من يشارك فيه يتعامل معه كمشروع عمر، وإيمان المخرج شريف عرفة به انتقل لنا كممثلين ضمن الأحداث، ولذلك فنجاح هذا الفيلم سيظهر بعرضه بشكل أوسع.

مصمم المعارك أندرو ماكينزى قال إن النجاح الذى حققه الفيلم نابع من حالة الصدق التى عاشها كل من شارك فيه، حيث إن النجوم كانوا يتبارزون وكأنهم ينافسون فى الحقيقة، وقال إن مواجهات محمد رمضان وعباس أبوالحسن كانت وحشية، وأنه حاول تهدئة كل منهما حتى لا يؤذى أحدهما الآخر، خاصة وأنهم أقوياء البنية، ولكنه برر ذلك برغبة كل منهما فى تقديم أفضل ما لديه فى المشهد دون الانتباه لسلامته البدنية.

وأضاف أن الخلاف بين رمضان وأبو الحسن قد يكون نتيجة لعداء الشخصيتين فى فيلم الكنز والتى تنعكس على شخصيات الممثلين أحياناً، وأحيانا يبتدع المخرج تلك الحالة المشحونة بين الممثلين لتقديم كل منهم أداء أفضل خاصة إذا كانوا أعداء، كما فعل يوسف شاهين من قبل بين عمر الشريف وأحمد رمزى فى فيلم «صراع فى الميناء»، أم يكون للخلاف سبب آخر خفى.

«الكنز 2» من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبدالرحیم كمال، ویضم عدداً ضخماً من النجوم فى مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبرى، أحمد رزق، هيثم أحمد زكى، روبى، أمينة خليل، سوسن بدر، هانى عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن،عبدالعزيز مخيون، محيى إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبدالرحمن، وحقق الجزء الأول من الفیلم نجاحاً فى شباك التذاكر، كما حصد 8 جوائز من مهرجان جمعیة الفیلم، المهرجان القومى للسینما المصریة ومهرجان السینما العربیة.