شاهد.. هيفاء وهبي تزيح الستار عن أحدث أعمالها الفنية

كشفت النجمة هيفاء وهبي عن أحدث أعمالها الفنية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". ومن المقرر أن تطرح النجمة هيفاء وهبي قريباً كليبا بعنوان "شاغلة كل الناس". "شاغلة كل الناس". Advertisements يذكر أن النجمة هيفاء وهبي طرحت سابقاً ألبوما بعنوان "حوا"، ويضم الألبوم 15 أغنية من بينهم: "واحشني"، "أهضم خبرية"، "توته"، "إجمدي"، كما تعاونت من خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين، الموزعين منهم: "تامر حسين، شادي نور، أمير طعيمة، محمد يحيى، بلال سرور، هادي شرارة، يحيى يوسف، شريف مكاوي، رامي بلازن. "واحشني"، "أهضم خبرية"، "توته"، "إجمدي"، كما تعاونت من خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين، الموزعين منهم: "تامر حسين، شادي نور، أمير طعيمة، محمد يحيى، بلال سرور، هادي شرارة، يحيى يوسف، شريف مكاوي، رامي بلازن.

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