شاهد.. حمادة هلال يزيح الستار عن أحدث أغانيه "اوه لا لا"

كشف الفنان حمادة هلال عن أحدث أغانيه بعنوان "اوه لا لا"، حيث طرح برومو الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر عرضها قريباً.

يذكر أن الفنان حمادة هلال شارك مؤخراً في بطولة مسلسله "ابن اصول"، وهو من تأليف

أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، وبطولة كل من سوزان نجم الدين، ىيتن عامر، عماد رشاد، محمد نجاتي، أحمد حلاوة، حمزة العيلي، إيناس كامل، رانيا منصور، إسلام إبراهيم، كريم أبو زيد، فراس سعيد، أحمد كرارة، وفاء سالم، إحسان الترك، بسنت السبقي، محمد الحناوي.

وتدور أحداث المسلسل حول هشام الذي ينتمي لعائلة ثرية، حيث يعمل في تجارة الألماس مع والدته، ويُصاب بهلاوس ويظن أن بعض الأشخاص يحاولون قتله، ويسعى لإقناع عائلته بما يعتقد، إلا أنه يكتشف أن جده متورط، وإذا بالأحداث تنقلب رأسا على عقب.