بسبب المخدرات .. حبس خالد مرعي 4 أيام على ذمة التحقيق

ظبط الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة، المخرج خالد مرعي، وذلك أثناء عودته من رحلة سفر بالخارج وبحوزته كمية من المخدرات، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة النزهة؛ لاتخاذ اللازم، ثم تم تحويله إلى نيابة شرق القاهرة الكلية، لتحقيق معه.

وبدأت نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيق مع المخرج خالد مرعي في واقعة اتهامه بحيازة مواد مخدرة عقب عودته من رحلة عمل في هولندا، وطلبت

النيابة إرسال المضبوطات إلى الطب الشرعي؛ للتأكد من أنها مواد مخدرة من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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كما أمرت النيابة بحبس المخرج خالد مرعى، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بمحاولة تهريب كمية كبيرة مخدر الحشيش وبذور مخدر الماريجوانا.

وأشارت مصادر جمركية بمطار القاهرة أنه بفتح إحدى الحقائب التابعة للراكب عثر على كيس

شفاف به قطعة من مخدر الحشيش فى حقيبة يد صغيرة داخل إحدى حقائبه، وبالعرض على الدكتور ماجد موسى، مدير الجمرك، وطارق محمد محمود مدير الإدارة الرابعة، أمرا بتفتيش جميع حقائب الراكب، وعثر على كميات أخرى من مخدر الحشيش داخل 5 أكياس أخرى، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا وكارتين بهما 10 بذور من نفس المخدر والكاتالوج الخاص بزراعتهم وكذلك علبة بلاستيك بداخلها قطعة من فطر المشروم المخدر وعبوتين من أوراق البفرة ومطحنة مخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب بالحقائب.